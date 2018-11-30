Фото: barnaul.org
Штормовая погода в Барнауле заставляет дорожников предпринимать усиленные меры для очистки транспортных магистралей.
Городская дорожная служба ввиду резкого потепления и выпадения мокрого снега рекомендует водителям сегодня, 30 ноября, быть особенно внимательными на дорогах краевой столицы, соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе спецтехники.
"На период штормового прогноза в МБУ "Автодорстрой" организованы суточные дежурства ответственных лиц за подведомственные территории, техника и рабочие готовы к работе в усиленном режиме. В настоящий момент основная задача дорожников заключается в устранении снежной каши с проезжей части. Для этого на линию вышло 25 коммунальных дорожных машин и тракторов, оборудованных щетками и передними отвалами", — подчеркивают в городской администрации.
Кроме того, сегодня же ожидается похолодание. В этой связи, как только температура воздуха начнет понижаться, дороги начнут посыпать песчано-соляной смесью во избежание гололеда.
Также во всех районах краевой столицы продолжается вывоз снега. На этих работах задействовано 82 единицы спецтехники.
Комментарии
В Сибири такую погоду называют бураном, а не штормом. Мы вроде не на море. И не англичане, язык которых беден и не ярок.
Спохватились. Эту кашу на дорогах надо было убирать в две-три смены. А сейчас ее морозом так схватит, что не пройти, не проехать будет.