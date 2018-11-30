Фото: Анастасия Ефимова/Amic.ru
Флешмоб, посвященный празднику "Алтайская зимовка", состоялся в Барнауле 29 ноября. Красочное мероприятие организовали студенты АГИК. Главными героями действа были Дед Мороз и Снегурочки. Сфотографироваться с ними мог каждый желающий. Кроме того, рядом с АГИК студенты разместили огромные крылья "Зимовки". И фото с ними тоже пользовались большой популярностью у прохожих.
Завершилась акция записью самого масштабного приглашения на "Алтайскую зимовку 2018" и запуском в небо белых голубей. Напомним, праздник "Алтайская зимовка" стартует уже завтра, в субботу, 1 декабря.
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