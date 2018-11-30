Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в самое ближайшее время намерен стать членом "Единой России", сообщили порталу Amic.ru собственные источники, близкие к руководству регионального отделения правящей партии.
Отметим, что до последнего времени Виктор Петрович был беспартийным. Официально в руководстве алтайского краевого отделения ЕР информацию о скором получении Томенко партийного билета не комментируют.
Однако ожидается, что в самое ближайшее время, а возможно, уже на этой неделе, губернатор сам объявит о своем политическом решении стать "единороссом".
Очевидно, что в случае вступления в партию Виктор Томенко будет введен в состав политсовета и президиума политсовета реготделения "Единой России".
К слову, прежний губернатор Алтайского края Александр Карлин также находился в составе этих партийных органов, но уже после ухода с позиции главы региона обратился с просьбой об исключении из президиума политсовета.
Комментарии
Вечно ты куда нибудь вступишь. То в каку, то в партию (с)
А куда он, на хрен, с подводной лодки денется (Старый советский анекдот)
какая неожиданность
Вообще-то это называется "совершить каминг-аут". Раньше был скрытым едоросом, теперь станет открытым. Ну а чего стесняться-то?
Ну, наконец-то! А то всё сидим да гадаем - вступит-не вступит. А как жить-то еслив не вступит-то, милок? А вот теперича поди заживёё-ё-ём!!!
ну кто ему запретит раз намерен
Виктор Петрович, зачем?! Рейтинг Единой России неуклонно падает, словосочетание "единоросс" давно превратилось в ругательство. Этот шаг не лучшим образом скажется на рейтинге губернатора. Хотя, это его дело. То, что он "единоросс" давно доказано делами - и поддержкой пенсионного грабежа, и повышением налога, и повышением проезда...
а я и думаю что же это не по людски как то, все вон уже там, а этот нет, ну теперь всё как у людей будет.
Итак, что же нам говорит сайт едра
Вступить в партию
Что нужно для того, чтобы стать членом партии «Единая Россия»
Чтобы стать членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо:
Ознакомиться с Уставом и Программой Партии;
Вступить в сторонники Партии;
Иметь стаж пребывания в сторонниках Партии не менее 6 месяцев;
Собственноручно заполнить заявление о приеме в Партию и дать письменное согласие на обработку персональных данных;
Получить рекомендацию совета сторонников Партии;
Пройти собеседование в местном (первичном) отделении Партии по месту жительства;
Подать заявление в местное (первичное) отделение Партии по месту жительства.
чо там как дела со сторонничеством обстоят?
Улыбается на фото так нежно нежно, така любовь и непорочность на лице....
Нееее, ну это не новость. Вот если он в КПРФ или ЛДПР вступил тогда даааа, удивил-бы меня.
Находясь во власти вступать в партии, которые являются спойлерами этой власти - абсурд! Но паренек явно погорячится вступая в партию, которая в дальнейшем разделит судьбу КПСС...