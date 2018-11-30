Фото: fotokto.ru
Штормовая погода в Алтайском крае диктует свои условия — в регионе начали перекрывать дороги.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, 30 ноября с 10:00 в целях снижения рисков возникновения ДТП временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге "Поспелиха — Курья — Третьяково" (в границах от города Змеиногорска до села Савушки).
"Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки", — добавляют в ГИБДД.
В Госавтоинспекции, обращаясь к водителям, рекомендуют в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Гражданам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге следует обращаться по телефонам 112 либо 110.
Комментарии
Как Бийская трасса? Ездил кто сегодня?
Езжай, по результатам отпишись)
в 6 утра бодее-менее была