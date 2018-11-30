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Слабовидящий житель США Дональд Никсон подал в суд на сайты издания Playboy, поскольку не смог на них ничего рассмотреть. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на TMZ.
В иске, направленном против ресурсов Playboy.com и Playboyshop.com, Никсон указал, что слепые и слабовидящие не могут в полном объеме воспользоваться предоставляемыми "возможностями, продуктами и услугами". Глава США счел это нарушением американского законодательства об инвалидах.
Никсон собирается через суд заставить Playboy сделать сайты доступными для слабовидящих пользователей, а также выплатить ему компенсацию, размер которой не оговаривается. Редакция Playboy не намерена комментировать ситуацию.
Журнал Playboy издается с 1953 года. Его российская версия выходит с 1995 года. Кроме эротической тематики, в Playboy публикуются статьи о моде, спорте, публичных персонах и политиках.
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