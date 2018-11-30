Победить рак: АлтГУ вышел на тропу войны с онкозаболеваниями

Ученые Российско-Американского противоракового центра опорного Алтайского госуниверситета разрабатывают уникальную технологию ранней диагностики онкологических заболеваний, основанную на методе фагового дисплея.
"В своей работе наряду с пептидными микрочипами мы используем фаговый дисплей, чтобы определять пептиды, которые мы сможем использовать в диагностике онкозаболеваний, а также для разработки терапевтических препаратов, — отметил руководитель РАПРЦ АлтГУ Андрей Иванович Шаповал. — Метод фагового дисплея в химии начали осваивать около 30–35 лет назад. С его помощью начали получать антитела, способные бороться с аутоиммунными заболеваниями и в некоторых случаях излечивать метастатический рак. Это именно тот метод, который в этом году был отмечен Нобелевской премией. Ее получили американец Джордж Смит и британец Грегори Уинтер, создавшие и развившие технологию фагового дисплея".
Работая с технологией фагового дисплея, ученые АлтГУ занимаются так называемым высокопроизводительным секвенированием, или секвенированием нового поколения, то есть методом, позволяющим "прочитать" несколько участков генома и определить закодированные в них аминокислотные последовательности. В противораковом центре на данном направлении специализируется научный сотрудник РАПРЦ АлтГУ Евгения Колосова.
"С помощью фагового дисплея мы пытаемся найти пептиды на поверхности бактериофагов, взаимодействующие с антителами в сыворотках крови пациентов с раком молочной железы и здоровых доноров, которые можно применить в будущем для диагностики заболевания на ранней стадии, — уточняет Евгения Колосова. — Перед нами стояла непростая задача, поскольку ранее никто не использовал секвенирование нового поколения для бактериофагов, то есть вирусы, поражающие бактериальные клетки, с такой минимальной подготовкой образцов. Увеличение количества операций над образцами приводило к ряду погрешностей и отражалось на результатах исследований. Мы же разработали метод, с помощью которого можно получить более точный результат".
На днях Евгения Андреевна завершила секвенирование образцов бактериофагов, прошедших селекцию с сыворотками рака молочной железы и рака легкого, и сейчас полученные результаты проходят обработку.
"Скоро мы узнаем, какие пептиды на бактериофагах по-особому взаимодействуют с сывороточными антителами больных раком молочной железы и раком легкого, в отличие от антител здорового донора. Это нам позволит отобрать специфически взаимодействующие пептиды для дальнейшего создания диагностической системы для определения рака молочной железы и рака легкого, — поясняет молодой ученый. — Уже существующие тест-системы в основном основаны на биомаркерах, мы же работаем над уникальной системой ранней диагностики онкозаболеваний. У нас индивидуальный подход к подготовке образцов, так как мы не выделяем из бактериофагов ДНК и делаем особый подход к секвенированию. Во всем этом и заключается наша научная новизна".
Комментарии
АлтГУ? Не Мед.? А че не Сельхоз.? Или видимо АлтГУ еще пока не в курсе, что бороться с фармацевтическими компаниями бесполезно, это ж самая прибыльная статья дохода! Вы еще таблетку от кариеса придумайте и ждите забастовок стоматологов!
30.11.2018 12:59
- гость -
Гость-идиот?
30.11.2018 13:20
Жареный кусок свинины
видимо вы идиот, либо с данной темой абсолютно не знакомы