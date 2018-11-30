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Музыкальный стиль регги попал в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "360" и пресс-службу организации.
"Музыка в стиле регги из Ямайки только что внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем!" — цитирует издание текст сообщения представителей организации.
Местом зарождения данной музыки считается западная часть столицы Ямайки. Регги является смесью стилей Северной и Латинской Америк и Карибских островов. Изначально он считался музыкой маргиналов, но со временем его популярность очень выросла. Основными мотивами музыки стали темы человечности, любви и борьбы с несправедливостью.
Предполагается, что для попадания в перечень ЮНЕСКО объект должен быть выдающимся мировым достоянием, отвечать международно-правовым актам по правам человека и требованиям взаимного уважения между людьми, сообществами и группами. Кроме этого, он должен демонстрировать устойчивое развитие.
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