Фото: 04.мвд.рф
Смертельное ДТП произошло в селе Майма в Горном Алтае вечером 29 ноября — в результате аварии погибла женщина 1972 года рождения.
Как сообщили в региональном МВД, дорожный инцидент произошел в 22:40 в районе дома № 1Б по улице Подгорная.
"Предварительно установлено, что 34-летний житель Улаганского района, управляя автомобилем Toyota Cresta, на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21103" под управлением 37-летнего жителя Горно-Алтайска", — говорится в сообщении полиции.
От полученных травм на месте аварии скончалась пассажирка автомобиля Toyota — жительница Горно-Алтайска 1972 года рождения.
Также в приемный покой республиканской больницы были доставлены оба водителя и три пассажира автомобиля Toyota. Установлено, что водители были трезвые.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Комментарии