Первый лед: где пройдет фестиваль зимней рыбалки в Барнауле

1 декабря при информационной поддержке Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул пройдет фестиваль по зимней ловле рыбы "Первый лед 2018".
Алтайский Рыболовный Клуб приглашает всех барнаульцев и любителей зимних видов отдыха посетить рыболовные соревнования.
В программе:
— конкурсы;
— мастер-классы;
— презентация и тест-драйвы внедорожников и мототехники для зимней рыбалки и охоты.
Всех гостей ждет угощение вкуснейшими пельменями и горячим чаем.
Для призеров соревнований Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул подготовило специальные подарки.
Место проведения:
Правый берег р. Обь, "Старый пляж"
Регистрация участников с 7.30-8.50
Старт 9.00
Комментарии
Хз-хз, на Барнаулке то льда нет толком, все растаяло. На Оби здоровенные промоины. На пляже конечно более стоячая вода, но эти оттепели могут сделать свое дело.