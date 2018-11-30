Фото: vesti-ukr.com
Жительница села Троицкое в Алтайском крае, а также ее сын-подросток и его несовершеннолетний друг предстали перед судом по обвинению в убийстве инвалида по слуху.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в прошлом году 50-летняя обвиняемая решила убить своего мужа, поскольку он перестал материально обеспечивать ее и 15-летнего пасынка.
"К исполнению задуманного она решила привлечь своего сына и его 16-летнего друга, которые дали согласие стать исполнителями преступления за последующее вознаграждение. В начале января 2018 года под предлогом закопать умершую собаку 15-летний пасынок попросил своего бывшего отчима помочь ему. Вместе с другом и потерпевшим они отправились на окраину села, где подростки заранее выкопали яму. В связи с тем, что мужчина являлся инвалидом по слуху, он не мог услышать разговор юношей о способе убийства. Когда он наклонился над ямой, чтобы положить в нее собаку, 16-летний подросток нанес по голове мужчины несколько ударов металлической трубой. Тело потерпевшего они сбросили в яму и закопали, забрав имеющиеся при нем денежные средства", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
Несовершеннолетние взяли телефон, принадлежащий погибшему, и отправились к нему домой для поиска банковской карты, чтобы снять с нее денежные средства. Впрочем, найти карту они не сумели.
В зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в разбое, убийстве, организации разбоя и организации убийства.
Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее несовершеннолетний сын и его друг проведут по девять лет в воспитательной колонии.
Комментарии