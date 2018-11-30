11 декабря 2018 года Компания PROEVENT (Проивент) проведет "Благотворительный коучинг в формате TED".
В рамках мероприятия 5 спикеров поделятся секретами и приемами привлечения клиентов. 5 элементов бизнеса будущего, без которых бизнес умрет через 7 лет: Команда. Любовь. Личный бренд. Коллаборация. Вовлечение.
Хэдлайнером мероприятия выступит эксперт по кросс-маркетингу № 1 в России — Влад Бермуда, г. Москва. Мероприятие организовано в поддержку деятельности команды больничных клоунов города Барнаула. Больничные клоуны — это волонтеры, которые прошли обучение и приходят к детям, находящимся на стационарном лечении в больницах. Задача больничного клоуна — сделать пребывание ребенка в больнице интереснее и меньше по продолжительности.
11 декабря 2018 года , в 11.00 — кинотеатр Пионер, 4 этаж.
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Комментарии
жесть.. коучинг, спикер, коллаборация, хэдлайнер, кросс-маркетинг.. по русски говорить не пробовали? Или по русски это звучит не так интригующе?
30.11.2018 13:09
- гость -
словоблюды обычные
а по-русски просто - ЗВЕЗДОБОЛЫ
30.11.2018 13:09
- гость -
Москвичи так и разговаривают на работе. Все ж эти модели тянут с запада. НУ и звучит же так, как будто английский знаешь. А разобраться - рассказывают прописные истины лохам за их деньги.