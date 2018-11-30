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Непогода продолжает властвовать в Алтайском крае 30 ноября — в этой связи ГИБДД призывает водителей не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок, а также сообщает о наиболее опасных участках дорог.
"Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Зональном и Первомайском районах, А-322 в Калманском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Алтайском, Залесовском и Кытмановском районах", — отмечают в Госавтоинспекции.
Также в ГИБДД уточняют, что в данный момент открыто движение по трассе "Поспелиха — Курья — Третьяково" в границах от города Змеиногорска до села Савушки.
Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный вариант несения службы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 112 либо 110.
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