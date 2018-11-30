Фото: rocketmotors.ru
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отозвал 3,3 тысячи машин марки Lada 4x4 из-за проблем с рулем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Росстандарта.
Уточняется, что причиной отзыва авто стало возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. В ведомстве добавили, что отзываются машины, проданные с апреля текущего года, их VIN-коды размещены на сайте ведомства.
С владельцами машин, подлежащих отзыву, АвтоВАЗ свяжется по почте или по телефону. Автомобили будет нужно доставить в ближайший дилерский центр. При этом владельцы Lada 4x4 могут сами проверить, есть ли VIN-код их машины в списке, и записаться на ремонт в случае необходимости.
"На транспортных средствах Lada 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и при необходимости замена вала", — заявили в ведомстве, подчеркнув, что ремонт будет произведен бесплатно.
Комментарии
Проблемы с рулем?
Не поставили что ли????????????????
А с остальным все отлично??????????