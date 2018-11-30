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Водители в РФ смогут самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу при помощи специального мобильного приложения. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС и замглавы ГИБДД Владимира Кузина.
"Само происшествие должно быть зафиксировано при помощи соответствующего программного обеспечения, которое может передаваться в некорректируемом виде. И эта информация должна быть передана в автоматическую информационную систему страховщиков", — рассказал Кузин о порядке оформления аварии.
По данным ГИБДД, с начала года по европротоколу мелкие аварии оформили около 36% российских автомобилистов. Подчеркивается, что оформление ДТП без вызова стражей порядка позволяет сэкономить время и избежать дорожных заторов.
Накануне правительство опубликовало постановление о порядке оформления документов на месте аварии без участия ГИБДД.
Теперь оформить европротокол можно будет независимо от наличия у участников аварии разногласий о ее обстоятельствах. Страховое возмещение производится в пределах 100 тысяч рублей.
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