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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
Все налоговые инспекции региона будут принимать граждан 1 декабря 2018 года с 10:00 до 15:00.
Изменения в рабочем графике связаны с наблюдающимся на этой неделе ажиотажем — так, только в Межрайонную ИФНС России № 14 по Алтайскому краю за день обращается более 1500 налогоплательщиков. В основном их интересуют вопросы начисления и уплаты налогов на транспорт, землю и имущество.
Оплатить имущественные налоги необходимо до 3 декабря 2018 года. Уже 4 декабря на неоплаченную сумму налогов начнет начисляться пеня, и размер долга будет увеличиваться с каждым днем просрочки.
Также в субботу 1 декабря 2018 года на втором этаже ТЦ "Огни" будет работать "Мобильный офис" налоговой службы. Посетители торгового центра смогут получить консультацию налогового инспектора, заполнить заявление на предоставление льготы, подключиться к "Личному кабинету физического лица".
УФНС России по Алтайскому краю напоминает: для того, чтобы оплатить налоги, не обязательно идти в инспекцию. Платежи можно совершить онлайн — с помощью сервисов сайта ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Заплати налоги", с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения "Налоги физического лица", с помощью мобильных приложений банков. Также имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.
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