Выпускники подпрограммы "Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2016-2020 годах", государственной программы Алтайского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014-2020 годы" в рамках стажировки посетили "Барнаульский пивоваренный завод". С 26 по 30 ноября стажеры знакомятся с деятельностью барнаульских предприятий в сферах пищевого, промышленного производства. Логично, что одним из первых предприятий, куда отправились лучшие молодые кадры региона, стал "Барнаульский пивоваренный завод".
В этому году предприятию исполнилось 40 лет. Сегодня на заводе производится продукция, которая пользуется огромной популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов от Калининграда до Сахалина.
Специально для стажеров губернаторской программы была организована экскурсия по производственным площадкам "БПЗ". В ходе нее они узнали об истории завода, который проектировался с учетом того, что на нем будут изготавливать напитки только отличного качества. Артезианские скважины глубиной более 220 метров, расположенные на территории предприятия, стали одной из площадок, посещённых в рамках экскурсии — именно из них добывается артезианская вода — основа напитков. Также стажеры посмотрели на старинную беседку, изготовленную из пивоваренного котла, посетили солодовню: один из главных ингредиентов пенного напитка проращивают на специальных "грядках", и время от времени его ворошат специальные машины. Особый интерес у выпускников вызвал пивоваренный цех, где установлены современные немецкие котлы. Рядом с ними стажеры губернаторской программы делали фотографии на память. Завершилась познавательная экскурсия посещением цеха по розливу напитков.
Также в рамках знакомства с деятельностью "БПЗ" прошел и круглый стол "Обмен опытом по организации управления на предприятиях". Выпускники губернаторской программы посмотрели небольшой документальный фильм о его работе. Руководство завода рассказало про самые значимые достижения за последние годы. Сегодня на "БПЗ" работает около 1300 человек. Многие стажеры были удивлены, когда узнали, что пивоваренный гигант стабильно является крупнейшим налогоплательщиком Алтайского края, отчисляя в бюджет региона каждый год более 2,5 миллиарда рублей.
В конце встречи стажеры поделились с представителями завода впечатлениями об экскурсии, обменялись контактами и договорились сотрудничать по различным направлениям деятельности. Отметим, что регулярно некоторые выпускники губернаторской программы после ее окончания устраиваются на работу именно на "Барнаульский пивоваренный завод".