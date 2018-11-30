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Сотрудник полиции в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП, в результате которого серьезно пострадал его сослуживец, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Правоохранителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Согласно версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый на личном автомобиле двигался по трассе "Чуйский тракт" в направлении краевой столицы.
"Находясь на участке дороги, сотрудник полиции не учел погодные условия и не предпринял мер к снижению скорости, что привело к столкновению его машины с движущимся в попутном направлении автомобилем "КамАЗ" с прицепом. Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в несоблюдении дистанции между транспортными средствами, повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью коллеге полицейского, который находился на пассажирском сидении в его автомобиле", — добавляют в СКР.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Все пипец ,больше он в полиции не работает )))) Сотрудник полиции вне рабочее время ,попал а ДТП ,наверное что бы не платить страховку (они все застрахованы ) на него завели дело и в шею с работы ))) Раньше хотела что бы мой ребенок служил в органах ,а сейчас смотрю )))) нет уж .....самая неблагодарная профессия ,так и ходишь сегодня не посадили хорошо ,но не факт могут завтра прикрыть ....