У вашего ребёнка сложности в учёбе? Сочетания букв "ВПР", "ОГЭ" и "ЕГЭ" вызывают ужас? Вы хотите, чтобы ребёнок изучал иностранный язык, а он пока не решается? А тут ещё подходят зимние каникулы — и школьника нужно чем-то занимать? Такая карусель знакома многим родителям. Как не закружиться и найти оптимальное решение, знают в учебном центре "GURU".
Новогодние каникулы — непростое время для родителей. Помимо организации праздничного стола и покупки подарков, нужно решить вопрос с досугом детей. Ёлки и хороводы — это для малышей. А что делать, если ребёнок подрос и "развлекать", "занимать" и "веселить" нужно тинейджера? Вопрос сложный, но оригинальное решение есть — зимний лагерь.
Учебный центр "GURU" приглашает ребят в зимний лагерь "Интеллектуальный марафон".
Новогодние каникулы — это не только время поглощения салатов и конфет и зависания за компьютерными играми. Это время, когда можно весело пообщаться, поучиться новому, потренировать умственные способности, оздоровиться. Наконец, ребёнок может сменить обстановку и предоставить родителям возможность самим насладиться долгожданными новогодними каникулами.
Специалисты учебного центра "GURU" подготовили программу, в которой прекрасно сочетаются учеба и отдых.
Где и когда? Школьники 10-17 лет приглашаются в санаторий ОАО РЖД "Алтай", расположенный в г. Новоалтайск, со 2-го по 8-е января 2019 года в зимний лагерь "Интеллектуальный марафон".
Что ждёт ребят? Размещение в благоустроенных трёхместных номерах, пятиразовое питание, приятные необременительные общеукрепляющие лечебные процедуры и действительно суперпрограмма.
Старшеклассники займутся прокачкой ОГЭ и ЕГЭ. С ребятами будут работать эксперты по русскому языку и математике. Школьники, которым эти экзамены предстоит сдавать в текущем году, получат мощный интенсив, а ученики средней параллели примут участие в ознакомительных мастер-классах, показывающих, что данные экзамены — не "монстры, победить которых невозможно", а "существа, которых при желании можно приручить".
Учащиеся младшего возраста примут участие в интеллектуальных играх и викторинах — а это горячо любимый детьми формат.
Какой "Интеллектуальный марафон" без иностранных языков? "GURU" предлагает знакомство с китайским языком. Участие в "English club" даст возможность пообщаться с носителями языка, а встречи с гостями из экзотических стран позволят узнать о том, как празднуется Новый год в государствах, находящихся очень далеко от холодной Сибири.
Школьный возраст — это время самоопределения. Тестирование на предмет профессиональной предрасположенности и участие в бизнес-клубе "КУБ" — это ещё одна составляющая богатого на мероприятия марафона.
Плюс ко всему этому — дискотеки, квесты, рождественские гадания и насыщенное общение.
Кто сказал, что зимние каникулы — это время "диванолежания" и "ничегонеделания"?
Итак, преимущества очевидны: комфортабельное размещение, позитивное окружение, развлекательная и образовательная программы — чудесная зимняя сказка, да и только.
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Учебный центр "GURU"
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