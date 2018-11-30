Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием автобуса, легкового автомобиля и пешехода произошла в центре Барнаула в пятницу, 30 ноября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской.
"По словам очевидцев, автобус сбил "Хонду Аккорд", а "Аккорд" сбил человека", — отмечает автор заметки.
В городской Госавтоинспекции порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация уточняется, подробности будут позже.
Комментарии
Толстого это улица
Давайте спросим у Леонова куда его гонщик летел? что аж почти через клумбу проскачил.
Такую громаду остановить даже с 40 км/ч, да на льду быстро невозможно, вот и тормозил в клумбе.
30.11.2018 14:10
Жоржик
значит едь 20 км/час или 10. но эти ушлепки летают как будто бога за бороду держат
А при чем улица Мало-Тобольская? Это ул. Толстого
Очевидцы: попавшая под автобус легковушка сбила человека на окраине Барнаула. -Более правильный заголовок.
100% виновен водитель автобуса.