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На специальных аукционах в интернете можно будет легально приобрести "красивую" комбинацию букв и цифр для автомобильного номера уже в следующем году. Соответствующий проект постановления правительства разрабатывают Минэкономразвития и МВД, пишут "Известия".
"Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете", — пишет издание, уточняя, что документ хотят внести в кабмин 2 сентября 2019 года.
При его разработке предстоит определить, кто будет контролировать проведение аукционов, устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, которые поступают на продажу. В МЭР также хотят обсудить возможные злоупотребления при продаже автономеров на торгах и продумать, как с этим бороться.
Узаконить продажу красивых номеров пытаются в России с 2010 года, когда было сделано отдельное распоряжение правительства. В августе 2018 года был принят закон "О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты", вступающий в силу в начале августа следующего года. После этого станет возможным принятие постановления о продаже "красивых" номеров на аукционах.
Сообщается, что стоимость "особенного" номера может достигать 3 млн рублей. Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с аналогичным кодом региона — 965 тысяч рублей.
Комментарии
Об этом говорят как минимум лет 15. В этой связи интересно на каком уровне лоббировали непринятие этого закона те, кто до сих пор торговал этими номерами.