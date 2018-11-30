Иллюстрации: zwezda.net, yandex.ru/maps
Поворот с проспекта Красноармейского на улицу Мерзликина будет запрещен в центре Барнаула, сообщили в городской администрации.
Данная мера объясняется обеспечением безопасности дорожного движения.
"С 19 декабря будет установлен дорожный знак "Поворот направо запрещен" при движении по проспекту Красноармейскому перед улицей Мерзликина", — добавляют в мэрии.
Комментарии
"Данная мера объясняется обеспечением безопасности дорожного движения." - исчерпывающее объяснение!
ну и правильно сделают
Ул. Мерзликина давно пора сделать пешеходной
30.11.2018 15:30
Чучмек
> Ул. Мерзликина давно пора сделать пешеходной
Насколько я помню своё детство, в начале-середине 90-х она и была пешеходной (по крайней мере от ул. Геблера до пр-та Красноармейского). Точно помню висевший там знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Зато регулируемого перехода через Красноармейский тогда не было — вот где безопасностью движения и не пахло.
Давно пора. дорога узкая.
Согласен, давно пора