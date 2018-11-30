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Поворот с проспекта Красноармейского на улицу Мерзликина будет запрещен в центре Барнаула, сообщили в городской администрации.
Данная мера объясняется обеспечением безопасности дорожного движения.
"С 19 декабря будет установлен дорожный знак "Поворот направо запрещен" при движении по проспекту Красноармейскому перед улицей Мерзликина", — добавляют в мэрии.
Комментарии
"Данная мера объясняется обеспечением безопасности дорожного движения." - исчерпывающее объяснение!
ну и правильно сделают
Ул. Мерзликина давно пора сделать пешеходной