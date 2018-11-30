Фото: mil.defence.ru
Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых военных спутника РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В 05:27 с космодрома Плесецк взлетела ракета-носитель легкого класса "Рокот", спустя шесть минут от нее отделился разгонный блок со спутниками.
Сообщается, что за пуском и полетом ракеты следили средства автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Данный пуск "Рокота" с Плесецка является вторым в текущем году. Первый состоялся в апреле.
"Рокот" создан на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. За 18 лет было осуществлено 29 пусков данной ракеты, на орбиты выведены порядка 70 космических аппаратов разного назначения.
В данный момент Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель "Рокот-2" с новой отечественной системой управления взамен украинской. Ее пуски стартуют в 2021 году.
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