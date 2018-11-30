Фото: Amic.ru
В Барнауле 1 декабря в ТРЦ "Арена" торжественно откроют спортивный центр по борьбе и художественной гимнастике. Это уже третий спортивный центр в Алтайском крае, который открывает клуб "Триумф".
Его основателями являются заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов и его супруга Кристина Нифонтова, мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Алтайского края, многократная чемпионка международных и всероссийских соревнований.
Спортивный центр в "Арене" — третий по счету центр "Триумф". Другие два уже давно принимают любителей дзюдо в Барнауле и Бийске.
Особенностью нового центра будет активное привлечение родителей в процесс подготовки юных спортсменов. Всего в клубе "Триумф" занимаются дзюдо и художественной гимнастикой более 200 детей от трех лет. Новый центр вместит до 100 детей одновременно.
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