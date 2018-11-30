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Мороз под -30 градусов ударит по Алтайскому краю после оттепели

, ИА "Амител"
В ночь на 1 декабря в регионе температура опустится до -28 градусов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Резкое похолодание придет в Алтайский край на смену оттепели — в ночь на субботу в регионе температура опустится до -28 градусов.

Ночью 1 декабря в регионе, согласно данным ЦГМС, в отдельных районах ожидается снег, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Температуры составят -17…-22 градуса, местами в западных районах до -28 градусов.

Днем в субботу в отдельных районах снег, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. За окном будет -12...-17 градусов, в северо-западных районах до -22 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В ночь на воскресенье, 2 декабря, в крае будет -23…-28 градусов, местами -17…-22 градуса. В отдельных районах снег, на дорогах гололедица.

Днем в крае также в отдельных районах снег, на дорогах гололедица. Столбики термометров покажут -12 ...-17 градусов.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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