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Автомат Калашникова АК-308 является одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на американский журнал The National Interest.
Почти все 20 выпущенных ранее моделей "Калашникова" использовали советские или российские боеприпасы, отмечает агентство. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта.
Теперь концерн делает новую попытку, а AK-308 использует другие боеприпасы НАТО — 7,62×51 мм. Новый автомат из-за более крупного калибра длиннее и тяжелее АК-12, при этом он много перенял от него, включая складной приклад и переработанную газовую трубку.
Сообщается, что выход "Калашникова" на экспортный рынок также примечателен новой бизнес-моделью. Ранее модели под экспорт производились не для конкретного покупателя, в то время как AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны — Индии.
Дели является постоянным покупателем вооружения РФ, и при этом Москва долгое время боролась за продажу стране стрелкового оружия, отмечается в материале. Но "Калашников" не принимал участие в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, поскольку индийским военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 мм.
Таким образом, АК-308 представляет собой попытку России стать основным экспортером стрелкового оружия для Индии после двадцатилетнего перерыва.
В то же время автомат калибра 7,62×51 мм за счет своей экономической эффективности может соблазнить и иных покупателей, заключает The National Interest.
АК-308 выполнен на базе автомата АК-103 с элементами АК-12. Вместимость магазина составляет 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Оно использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Кроме этого, на автомат можно установить штык-нож.
Комментарии
Странные люди индийцы... нафига им такой мощный патрон? Чем наш 7,62х39 плох? И даже он, зачастую, избыточен по мощности...
Просто в бою хлопнул натовца и пополнил боезапас ))))