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Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах

, ИА "Амител"
Он объяснил это давлением и усталостью

Фото: gidsobitiy.ru

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что его концерты в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванове отменяются. Об этом пишет "Коммерсант".

"Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть", — написал исполнитель, отметив, что забронировать другие даты в 2018 году нельзя, поскольку они все заняты. Концерты в Петербурге, Москве и Архангельске пройдут в декабре, согласно плану.

Напомним, 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара приговорил 25-летнего рэпера к 12 суткам административного ареста. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Исполнителя задержали возле одного из клубов Краснодара, когда он пытался провести концерт на улице.

26 ноября суд отменил решение об аресте рэпера. По словам его адвоката Алексея Аванесяна, суд постановил прекратить исполнение наказания, обосновав это тем, что "срыв его гастрольного тура, который не запрещен, приведет к большим потерям" и что "из-за наказания на столь суровый срок иногороднего артиста с гастрольным туром, ущерб будет нести большое количество лиц: фанаты, организаторы, директора клубов".

Другие музыканты — Oxxxymiron (Мирон Федоров), Noize MC (Иван Алексеев) и Баста (Василий Вакуленко) — организовали концерт в поддержку Хаски. Рэпер пообещал направить часть средств на поддержку правозащитников.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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