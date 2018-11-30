Новый "цифровой" министр приступил к работе в алтайском правительстве

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил министра цифрового развития региона Евгения Зрюмова. Ведомство впервые появилось в структуре правительства.
Как уже сообщалось, краевое управление связи и массовых коммуникаций будет реорганизовано в Министерство цифрового развития Алтайского края и управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
На государственную должность Алтайского края — министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов назначен с 30 ноября, уточняет офсайт правительства региона.
Напомним, до этого новоявленный министр работал проректором по научной и международной деятельности в АлтГТУ. В общей сложности он провел в системе "политеха" 14 лет, получил степень доктора технических наук и звание доцента. Несколько лет назад Зрюмов был деканом факультета информационных технологий АлтГТУ. Преподавал такие дисциплины, как "Базы данных", а также "Экономический анализ и бухучёт". В его послужном списке — более 30 опубликованных научных трудов.
Комментарии
Отличное назначение! Рад за Евгения Зрюмова! Удачи ему на этой не простой новой должности...
Согласен. Давно не видел Женю. Учились вместе в лицее.
Думаю, если такие люди попадают в правительство, то не все потеряно.
В своей специальности умница. Желаю ему успехов и в новой должности!
Министр кислых щей