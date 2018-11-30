Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП, произошедшего 30 ноября в центре Барнаула, сообщили порталу Amic.ru в городской Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на проспекте Ленина автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем произошел наезд на пешехода. По уточненной информации, пассажирский автобус столкнулся в районе здания № 3 по проспекту Ленина с автомобилем Nissan Bluebird, после чего произошел наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате пострадали мужчина 1956 года рождения и девушка 1999 года рождения. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
еще как госпитализированы.... включая водителя блюберда