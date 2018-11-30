Обвиняемый в экстремизме за картинки в соцсети "ВКонтакте" барнаулец Даниил Маркин прошёл судебно-психологическую экспертизу в Новосибирске — на ней его спрашивали об отношении к представителям разных религиозных конфессий.
Как уже сообщалось, в отношении 19-летнего Маркина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Как утверждает сам Даниил Маркин, часть размещённых им на своей странице картинок совпадают с теми изображениями, которые сохранила себе фигурантка ещё одного резонансного уголовного дела по ст. 282 УК РФ Мария Мотузная.
Между тем Железнодорожный суд Барнаула отправил Маркина в Сибирский региональный центр судебной экспертизы Минюста России, который располагается в Новосибирске. В Барнауле не осталось специалистов, не участвовавших в его деле, пояснил Маркин.
"Я сидел в офисе с 10 утра и вышел только в 17:25. Всё это время шли тесты, было очень много тестов. Был только один эксперт. Сначала была беседа: меня спросили, как я вижу ситуацию, свою картину ситуации. Потом начались ассоциативные тесты. Потом были цветовые ассоциации, после предложили тест, где нужно было просто ставить галочки, выясняли отношение к себе, друзьям и родителям, к христианам, просто верующим людям, атеистам и мусульманам. Не совру, если скажу, что сегодня ответил больше чем на 100 вопросов точно", — цитирует Даниила Маркина "НГС.Новосибирск".
Следующее судебное заседание по делу Маркина назначено в Барнауле на 4 декабря, но сам обвиняемый предполагает, что его перенесут, так как заключение эксперта будет готово примерно через две недели.
Всплеск уголовных дел за экстремистскую деятельность произошёл этим летом не только в Барнауле. С июня по август в районных судах Новосибирска также увеличилось число дел по статье 282 УК РФ.
Комментарии
Жаль парнишку - на его месте должен был оказаться Владимир Вольфович Жириновский со своими эпатажными заявлениями , как по поводу Кавказа, так и жителей России в целом.
25 октября 2013 года
Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратился Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского по экстремистской статье. В ответ на это глава ЛДПР упрекает политика в ущемлении свободы слова.
По мнению Митрохина, нарушением статьи "возбуждение ненависти либо вражды" стали "откровенно нацистские" высказывания Жириновского, которые он произнес в выпуске программы "Поединок" 24 октября на телеканале "Россия 1", информирует телеканал "Дождь".
"В передаче Владимира Соловьева, посвященной теме борьбы с терроризмом, Жириновский призвал ограничить рождаемость на Северном Кавказе, введя штраф за рождение третьего ребенка. Кроме того, он предложил ограничить передвижения кавказцев, "оградив территорию Кавказа колючей проволокой", - говорится в сообщении Митрохина на официальном сайте партии "Яблоко". Политик также считает, что высказанные Жириновским "суждения" направлены на подрыв государственности России как многонациональной страны, а в конечном счете - на развал государства.
На это у Жириновского нашлось множество возражений. Претензии Митрохина он считает абсурдными, а в своих словах на передаче не видит ничего криминального. "Здесь Митрохин подтверждает то, что не является руководителем демократической партии. Он, наверное, не знает, что есть такое понятие, как свобода слова, и каждый гражданин имеет полное право высказывать свои суждения, предположения, давать оценки", - цитирует слова главы ЛДПР "Комсомольская правда". Кроме того Жириноский считает, что его свободное высказывание своей точки зрения - это еще не повод "бежать к следователю". "Если бы мы предложили закон уже принять, тогда еще можно было бы что-то обсуждать. Но в данном случае высказывается мнение", - сказал политик ИТАР-ТАСС. (с)
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