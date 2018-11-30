Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин провел объезд города и остался недоволен качеством снегоуборочных работ, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Градоначальник обсудил ситуацию на оперативном совещании и обратил внимание на большое количество негативных комментариев относительно уборки улиц и дворов.
В связи с ухудшением погоды Дугин дал поручение задействовать всю дорожную технику, чтобы до похолодания успеть убрать снежную кашу с проезжей части. При необходимости поставлена задача привлечь дополнительные единицы спецтехники.
"Особое внимание уделить расчистке подъездов к социальным учреждениям, подходов к пешеходным переходам, остановок. При уборке снега с проезжей части не допускать ее сужения. Главам районов поставлено на вид состояние межквартальных проездов, которые очищают подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами", — добавляют в мэрии.
Также Сергей Дугин подчеркнул, что особо следует контролировать работу управляющих организаций в части расчистки и противогололедной обработки дворов, своевременной уборки снега, наледи и сосулек с крыш.
"Несмотря на все погодные капризы, нехватку техники и рабочих, город должен быть чистым", — сказал градоначальник и заявил, что на выходных проведет повторный объезд города, чтобы проверить, как выполнены поручения.
Комментарии
Ну-ну, в понедельник посмотрим...
Все замерзло и если раньше в каше буксовали, то теперь из колеи не выпрыгнуть
Когда объезд города будете совершать, проверьте территорию двора около 105 детского сада, где с одной стороны общежитие, с другой сад, а участок дороги между ними как был не чищен с первого снега, так и останется. Сейчас, когда подмерзло, там просто убийственная дорога в прямом смысле этого слова.
"Несмотря на все погодные капризы, нехватку техники и рабочих, город должен быть чистым"
У кого то есть волшебная палочка?
Глава недоволен подчиненными . Горожане недовольны главой ...
Снова нехватка техники?