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Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ, сообщил, что с начала 2018 года в 37 странах холерой заболели более 73 тысяч человек. Также в ведомстве дали рекомендации, как избежать заболевания, пишет РИА Новости.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным ВОЗ с начала текущего года в 37 странах мира число заболевших холерой составило свыше 73,3 тысячи человек", — заявили в ведомстве, добавив, что 1788 случаев заболевания закончились смертью, кроме этого, зарегистрированы свыше 270 тысяч случаев подозрения на холеру.
Уточняется, что свыше 70,2 тысячи заболевших приходится на страны Африканского континента, сейчас также отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки.
В целях профилактики инфекций ведомство советует употреблять для питья лишь гарантированно безопасную воду и напитки, не употреблять лед из сырой воды, мясо, рыбу, морепродукты подвергать термообработке, а овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком.
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