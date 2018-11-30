Фото: mediaguru.ru
Компания "Яндекс" разослала приглашения на "секретную презентацию", которая пройдет в среду, 5 декабря. Приглашение оформлено в виде снимка экрана смартфона, пишет "Российская газета".
Можно предположить, что на презентации компания представит свой смартфон, слухи о котором ходят давно. По слухам, аппарат под названием "Яндекс.Телефон" получит 5,65-дюймовый экран, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также модуль NFC.
Газета пишет, что для многих россиян наличие NFC является обязательным параметром в смартфоне — известны случаи отказа от покупки топовых устройств Xiaomi из-за того, что в них нет модуля. Отмечается, что дело в бесконтактных платежах Google Pay, которые возможны благодаря NFC.
Источники в СМИ также сообщали, что стоимость телефона может составить от 15 до 20 тысяч рублей.
Комментарии
Кому он нужен за 20к с 4ОЗУ?
Экспёрд Артем, а много ли телефонов с ОЗУ больше 4 ГБ? И какова их цена?