Последнюю неделю осени 2018 года единороссы всей страны провели по-рабочему празднично. В честь своего 17-летия депутаты "Единой России" организовали массовый прием граждан. В Алтайском крае кроме основных площадок (приемные партии) с 26 по 2 декабря работают ещё 400 дополнительных. В пятницу, 30 ноября, личный прием граждан провел глава алтайских единороссов, председатель краевого парламента Александр Романенко.
В этот день на прием пришли две делегации.
Первая была во главе с семиклассником из Барнаула Валентином Алейниковым. Он учится в городском лицее № 2 и занимается в краевом детском экологическом центре. В свои 13 лет он уже неоднократно становился победителем конкурсов по географии и окружающей среде, краевых и всероссийских олимпиад по биологии и географии, участником конференций и викторин по экологии. С ним на встречу пришли бабушка Надежда Васильевна Алейникова и педагог дополнительного образования из экологического центра Елена Соколова.
"Валентин у нас обучается уже семь лет, с первого класса. Пришел совсем юный, а вырос в опытного исследователя. Принимает активное участие в жизни нашего центра, участвует во всех природоохранных акциях, ведет исследовательскую работу. И мы от нашего центра просим партию подарить ему электронную книгу, которая поможет ему развиваться. Он живет в малообеспеченной, неполной семье, и сами они не могут себе позволить такую покупку", — рассказала Елена Соколова.
Александр Романенко сказал, что с этим партия ему обязательно поможет.
Кстати, мальчик увлекается еще и голубеводством, а точнее, историей этого направления. Сейчас он изучает жизненный путь и вклад в развитие российского голубеводства земляка, первого председателя Всесоюзного клуба голубеводов Вадима Романова. Валентин Алейников даже выступил с предложением присвоить первому и единственному публичному питомнику в Алтайском крае имя Романова.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Александр Романенко рассказал, что тоже с детства любит голубей. Уже долгие годы он разводит Николаевскую породу. Валентин Алейников признался, что тоже хочет разводить голубей.
Романенко добавил, что от себя подарит мальчику книжку про этих птиц.
Затем на прием пришли представители Залесовского района: председатель комитета по культуре администрации района Светлана Звонкова, местный депутат, главный библиограф Многофункционального культурного центра Татьяна Давыдова и режиссёр народного театра "Раёк" Татьяна Деньгина.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Они попросили у Романенко помощи в получении субсидии на замену кресел в зрительном зале местного Дома культуры. На самом деле ремонт там уже запланирован. Администрация района подала заявку на предоставление в 2019 году субсидии на текущий ремонт сразу нескольких ДК по проекту партии "Единая Россия". В районном Доме культуры заменят окна и двери, оборудуют теплый туалет и отремонтируют два кабинета. Но вот что можно получить средства ещё и на кресла, там не знали, а обновлять их давно уже нужно, рассказала Светлана Звонкова.
Здание было построено ещё в 1962 году, и капитального ремонта оно ещё не видело. В зале 300 кресел.
Участницы встречи рассказали, что в следующем году у района юбилей — 95 лет. В ДК пройдет много важных мероприятий по этому поводу. Кроме того, 2019 год объявлен в России Годом театра, а в Алтайском крае — годом В.М. Шукшина. В ДК поставят несколько новых спектаклей по произведениям известного земляка.
Кроме того, в ДК занимаются два народных театра и молодежный театр, выступают вокальные и хореографические группы.
"Хочется, чтобы ДК выглядел достойно. Дети 21 века не должны обучаться искусству в хлеву", — сказала Татьяна Деньгина.
Надо отметить, что в районе много делают и своими силами. Например, в 2018 году была заменена крыша на четырех сельских и районном ДК: деньги на профлист нашли в районном бюджете, пиломатериалы дало одно из лесоперерабатывающих предприятий, а работу делали добровольцы из местных.
"Готовьте документы, будем работать. Конечно, такие местные инициативы нужно поддерживать", — сказал Романенко.
Комментарии
с ДК котельщиков в Брн разберитесь. Коллективы разбегаются, холодно в ДК, собсбвенник экономит, дети и родители мерзнут. Да и вообще, печальное зрелище в ДК