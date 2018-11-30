Пятница, 30 Ноябрь, 17:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,63
€ 75,89
300061
Обь
78см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

"Единая Россия" поможет алтайскому школьнику и сельскому ДК

, ИА "Амител"
В рамках недели массового приема граждан в регионе личный прием провел и глава алтайских единороссов Александр Романенко

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Последнюю неделю осени 2018 года единороссы всей страны провели по-рабочему празднично. В честь своего 17-летия депутаты "Единой России" организовали массовый прием граждан. В Алтайском крае кроме основных площадок (приемные партии) с 26 по 2 декабря работают ещё 400 дополнительных. В пятницу, 30 ноября, личный прием граждан провел глава алтайских единороссов, председатель краевого парламента Александр Романенко.

В этот день на прием пришли две делегации.

Первая была во главе с семиклассником из Барнаула Валентином Алейниковым. Он учится в городском лицее № 2 и занимается в краевом детском экологическом центре. В свои 13 лет он уже неоднократно становился победителем конкурсов по географии и окружающей среде, краевых и всероссийских олимпиад по биологии и географии, участником конференций и викторин по экологии. С ним на встречу пришли бабушка Надежда Васильевна Алейникова и педагог дополнительного образования из экологического центра Елена Соколова.

"Валентин у нас обучается уже семь лет, с первого класса. Пришел совсем юный, а вырос в опытного исследователя. Принимает активное участие в жизни нашего центра, участвует во всех природоохранных акциях, ведет исследовательскую работу. И мы от нашего центра просим партию подарить ему электронную книгу, которая поможет ему развиваться. Он живет в малообеспеченной, неполной семье, и сами они не могут себе позволить такую покупку", —  рассказала Елена Соколова.

Александр Романенко сказал, что с этим партия ему обязательно поможет.

Кстати, мальчик увлекается еще и голубеводством, а точнее, историей этого направления. Сейчас он изучает жизненный путь и вклад в развитие российского голубеводства земляка, первого председателя Всесоюзного клуба голубеводов Вадима Романова. Валентин Алейников даже выступил с предложением присвоить первому и единственному публичному питомнику в Алтайском крае имя Романова.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Александр Романенко рассказал, что тоже с детства любит голубей. Уже долгие годы он разводит Николаевскую породу. Валентин Алейников признался, что тоже хочет разводить голубей.

Романенко добавил, что от себя подарит мальчику книжку про этих птиц.

Затем на прием пришли представители Залесовского района: председатель комитета по культуре администрации района Светлана Звонкова, местный депутат, главный библиограф Многофункционального культурного центра Татьяна Давыдова и режиссёр народного театра "Раёк" Татьяна Деньгина.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Они попросили у Романенко помощи в получении субсидии на замену кресел в зрительном зале местного Дома культуры. На самом деле ремонт там уже запланирован. Администрация района подала заявку на предоставление в 2019 году субсидии на текущий ремонт сразу нескольких ДК по проекту партии "Единая Россия". В районном Доме культуры заменят окна и двери, оборудуют теплый туалет и отремонтируют два кабинета. Но вот что можно получить средства ещё и на кресла, там не знали, а обновлять их давно уже нужно, рассказала Светлана Звонкова.

Здание было построено ещё в 1962 году, и капитального ремонта оно ещё не видело. В зале 300 кресел.

Участницы встречи рассказали, что в следующем году у района юбилей — 95 лет. В ДК пройдет много важных мероприятий по этому поводу. Кроме того, 2019 год объявлен в России Годом театра, а в Алтайском крае — годом В.М. Шукшина. В ДК поставят несколько новых спектаклей по произведениям известного земляка.

Кроме того, в ДК занимаются два народных театра и молодежный театр, выступают вокальные и хореографические группы.

"Хочется, чтобы ДК выглядел достойно. Дети 21 века не должны обучаться искусству в хлеву", — сказала Татьяна Деньгина.

Надо отметить, что в районе много делают и своими силами. Например, в 2018 году была заменена крыша на четырех сельских и районном ДК: деньги на профлист нашли в районном бюджете, пиломатериалы дало одно из лесоперерабатывающих предприятий, а работу делали добровольцы из местных.

"Готовьте документы, будем работать. Конечно, такие местные инициативы нужно поддерживать", — сказал Романенко.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

30.11.2018 15:54
кошка

с ДК котельщиков в Брн разберитесь. Коллективы разбегаются, холодно в ДК, собсбвенник экономит, дети и родители мерзнут. Да и вообще, печальное зрелище в ДК

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:13
Снег, грязь и чуть-чуть Нового года: последний день осени в Барнауле 0
17:06
Плата за проезд в общественном транспорте Барнаула с 2019 года: инфографика 0
17:04
Порошенко закрыл въезд на Украину для российских мужчин 0
16:48
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 0
16:36
Трассу "Бийск — Белокуриха" перекрыли в Алтайском крае из-за бури 1
16:25
Жители края получат привилегию обновлять устаревшие смартфоны 0
16:22
Экс-глава сельсовета на Алтае осужден за растрату казенного автогрейдера 0
16:13
Евросоюз готовит изменения в антироссийские санкции 1
16:02
Очевидцы: бездомные собаки загрызли кота и пугают людей в Барнауле 6
15:49
"Единая Россия" поможет алтайскому школьнику и сельскому ДК 1
15:45
Стипендию "Альфа-Шанс" получат еще десять первокурсников АлтГТУ 0
15:33
Стала известна дата презентации смартфона компании "Яндекс" 2
15:21
Обвиняемый в экстремизме барнаулец проверился на вменяемость в Новосибирске 5
15:13
Роспотребнадзор сообщил о распространении холеры в мире 0
15:01
Город должен быть чистым: глава Барнаула недоволен уборкой снега 13
14:50
Поворот с Красноармейского проспекта на ул. Мерзликина запретят в Барнауле 6
14:43
Призер Олимпиады Иван Нифонтов откроет свой третий спортцентр в Барнауле 0
14:35
Два пешехода пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Барнауле 1
14:22
Новый "цифровой" министр приступил к работе в алтайском правительстве 8
14:14
СМИ заинтересовались новым автоматом Калашникова 8
14:02
Мороз под -30 градусов ударит по Алтайскому краю после оттепели 0
13:50
Самую дорогую бутылку виски в мире продали на аукционе в Лондоне 0
13:42
Выпускники губернаторской программы узнали, как в Барнауле делают напитки 0
13:32
Три новых военных российских спутника вывели на земную орбиту 2
13:22
Барнаульского полицейского судят за травму сослуживца в ДТП 0
13:15
СМИ: в России узаконят продажу "красивых" номеров 2
13:01
Очевидцы: попавшая под автобус легковушка сбила человека в центре Барнаула 6
13:00
Налоговые инспекции Алтайского края будут работать в эту субботу 0
12:58
В Алтайском крае впервые пройдет "Благотворительный коучинг в формате TED" 7
12:51
Что изменится в жизни россиян с декабря 2018 года 1
12:41
Как правильно падать в гололед? 3
12:34
Россияне смогут оформлять ДТП по европротоколу со смартфона 0
12:21
Жительницу Алтая и двоих подростков осудили за убийство инвалида 0
12:12
АвтоВАЗ отозвал 3,3 тысячи машин Lada 4x4 1
12:10
Первый лед: где пройдет фестиваль зимней рыбалки в Барнауле 1
12:08
ГИБДД назвала самые опасные участки дорог на Алтае в условиях снежной бури 0
12:00
Победить рак: АлтГУ вышел на тропу войны с онкозаболеваниями 3
11:51
Жесткое ДТП в Горном Алтае унесло жизнь женщины 0
11:40
Белые голуби и Дед Мороз: как прошел флешмоб в честь "Алтайской зимовки" 1
11:31
Новые тарифы: как будем платить в общественном транспорте Барнаула 11
11:23
ЮНЕСКО признала музыку регги нематериальным культурным наследием 0
11:14
Слабовидящий американец подал в суд на Playboy 1
11:01
Алтай во власти шторма: в регионе начали перекрывать трассы 3
10:46
Алтайский губернатор Виктор Томенко намерен вступить в "Единую Россию" 30
10:33
Шторм в Барнауле: дорожников мобилизовали на борьбу со "снежной кашей" 3
10:30
Интернет-трафик B2G-клиентов "МегаФона" вырос на 50% 1
10:22
В Новосибирске создали кофемашину с голосовым управлением 1
10:15
Выбираем планировку: почему 41 квадрат оказывается просторнее, чем 56 3
10:04
Прожить на 12,7 млрд: в Барнауле приняли бюджет на 2019 год 1
10:00
"Всем пример": ТРЦ Пионер отмечает День рождения 0
09:51
Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме США 0
09:34
Новосибирцы собрали 15 тыс. руб на спасение брошенного котенка в Китае 19
09:25
Барнаульских автомобилистов просят быть внимательнее из-за непогоды 2
09:16
Новые ограничения на парковку автомобилей вводят в Барнауле 2
09:07
Климкин анонсировал разрыв около 40 соглашений Украины с Россией 2
08:52
США обвинили в мошенничестве россиянина, заказывавшего товары в Барнаул 6
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 30 ноября 0
08:34
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией 34
08:17
Бегущий по лезвию кино: великому режиссеру Ридли Скотту исполнился 81 год 0
08:06
Свинопочитание: в каких странах мира больше всего уважают поросят 0
08:00
Вклад в сотрудника: на "Алтай-Коксе" прошла экскурсия для студентов АлтГУ 1
07:50
"Время — плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 21
07:22
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему ее можно снести только весной 28
07:03
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 0
06:48
Огромную двушку рядом с "маленьким леском" продают в Барнауле за 8,5 млн 1
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:17
В зоне шторма: сильный снег, ветер и похолодание ударят по Алтаю 30 ноября 1
06:01
Крым и Майдан: что произошло, пока в Барнауле строят художественный музей 5
05:12
В Екатеринбурге у львов в зоопарке родились пятнистые детеныши 0
04:06
Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных в мире 4
03:05
Неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии в Краснодаре 0
02:05
Нарышкин предложил Минкультуры поддержать рэперов грантами 0
01:07
Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранцев 0
00:19
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите в Аргентине 28

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.