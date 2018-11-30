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Стипендию "Альфа-Шанс" получат еще десять первокурсников АлтГТУ

, ИА "Амител"
Стипендиатами благотворительной программы являются лучшие студенты вуза

Уже пятый год подряд в Барнауле проходит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе "Альфа-Шанс". Эта благотворительная программа реализуется Альфа-Банком в 17 ведущих вузах страны. В Барнауле партнером программы выступает Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Десять лучших первокурсников разных факультетов АлтГТУ стали стипендиатами программы "Альфа-Шанс". Чтобы принять участие в конкурсе, студенты должны были быть призерами или победителями заключительного этапа всероссийских олимпиад, обладателями максимальных результатов ЕГЭ или выдающихся достижений в спорте, культуре и так далее. Для того, чтобы попасть в число лучших, первокурсникам было необходимо заполнить специальную анкету, написать эссе и пройти собеседование.

"Этот проект — мостик к первокурсникам, которые вступают в мир науки. Нам хочется поддержать их, создать хороший стимул для обучения. Стипендиатов выбирали самых ярких и неординарных, стремящихся к неизведанному, цели которых выделяются, ставятся высокие планки", — рассказала об участниках программы управляющий ОО "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Бубенко.

На территории Западной Сибири программа реализуется с 2014 года. За пять лет существования программа набрала небывалую популярность среди студентов. Ежегодно в конкурсе принимают участие не менее 70 первокурсников. По условиям программы "Альфа-Шанс" стипендия выплачивается студентам-бюджетникам в течение первого и второго курсов обучения в АлтГТУ. Ежегодный благотворительный стипендиальный фонд в Барнауле составляет 1,2 млн. руб.

На данный момент в стипендиальную программу "Альфа-Шанс" в Барнауле входят 20 студентов: 10 человек — победители конкурса в прошлом году, еще 10 человек — новые стипендиаты 2018-го года.

Справка. Альфа-Банк основан в 1990 году и является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам первого полугодия 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial*, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд. долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.
По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.   Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople**.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова является ведущим региональным университетом по подготовке профессиональных кадров для народного хозяйства не только Алтайского края, но и Российской Федерации. За свою более чем семидесятилетнюю историю Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова подготовил свыше 117 тысяч специалистов для народного хозяйства. АлтГТУ им. И.И. Ползунова — единственный в крае вуз, имеющий свою военную кафедру, которая каждый год выпускает офицеров, сержантов и рядовых запаса. Для студентов университета в году был построен бассейн "Олимпийский", который входит в спортивный комплекс АлтГТУ. Учебно-производственный центр "Крона" Алтайского государственного технического университета является базой для прохождения производственной практики студентами, а также зоной отдыха сотрудников и преподавателей университета. Технический университет также имеет два филиала в городах Бийске и Рубцовске. 
* — Эй Би Эйч Файнэншел
** — Альфа Фьюче Пипл

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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