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Экс-главу одного из сельсоветов Зонального района Алтайского края признали виновным в растрате вверенного ему имущества.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, установлено, что в период нахождения в должности, действуя из корыстных побуждений, обвиняемый с использованием своего служебного положения продал частному лицу автогрейдер, принадлежащий администрации сельсовета и подлежащий списанию с баланса.
"При этом денежные средства от продажи техники в кассу он не внес, а распорядился ими по собственному усмотрению. В результате противоправных действий сельсовету был причинён ущерб в размере более 120 тысяч рублей", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
В итоге бывшему должностному лицу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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