Понедельник, 3 Декабрь, 14:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,53
€ 75,75
285003
Обь
92см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Золотые руки: выявлены финалисты первого краевого конкурса учителей труда

, ИА "Амител"
Конкурс проводился при поддержке сети гипермаркетов "Формула М2"

Крафт-клуб М2 и Минобразования региона при поддержке сети гипермаркетов Формула М2, торговых марок "Тиккурила", "Текс" и "Hammer Flex" впервые в Алтайском крае проводят конкурс на звание лучшего школьного учителя технологии. Главная особенность мероприятия — состязаются в нем не сами учителя, а их ученики.

В течение октября и ноября 2018 года на страничку Крафт-клуба М2 пришло более 50 работ-заявок на участие в конкурсе. Школьникам вместе с их учителями нужно было подробно и с фотографиями описать изготовление выбранного ими столярного изделия. Некоторые из них поражали воображение своей сложностью: в частности, на изготовление фанерной совы учеником Родинского района ушло 142 детали!

Всего на конкурс пришло 25 работ из разных городов и районов Алтайского края, поэтому спор по поводу финалистов у жюри несколько затянулся. В итоге на финальном мероприятии в изготовлении крестовины для ёлки будут соревноваться представители Троицкого района, Заринска, Бийска и Барнаула. Судьи, представляющие Крафт-клуб М2 и Алтайский архитектурно-строительный колледж, в первую очередь будут оценивать соблюдение технологии и техники безопасности при производстве работ. Учителя технологии при этом смогут подсказывать своим ученикам, но не будут иметь права прикасаться к инструментам. Грамотность подсказок и консультаций также будет оцениваться.

Финальное мероприятие пройдет в пятницу, 7 декабря 2018 года, с 11:00 в Крафт-клубе М2 по адресу: Павловский тракт, 49/3. Все участники финала получат призы от спонсоров и дипломы.

Общественная столярная мастерская "Крафт-клуб М2"
г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3, 2 этаж
Тел: 8 800 775 9000
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм
"Одноклассники"
Фейсбук

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:32
Дополненная реальность: в магазинах Сибири внедряют технологии будущего 0
14:23
СМИ: объекты по ликвидации химоружия займутся утилизацией отходов 0
14:13
Милонов предложил Деду Морозу поднять пошлины на срубленные ели 1
14:07
Аномальные морозы под -40 градусов накроют Алтайский край 0
13:50
Очевидцы: магазин заставил бабушку в Барнауле оплатить одну виноградину 18
13:40
Гендиректор БГЭС рассказал о новых нормативах на ОДН и лишении субсидий 1
13:33
Суд объявил в международный розыск изобретателя бифидока 1
13:22
Врезались — договорились: жительница Барнаула попала в ДТП в маршрутке 5
13:14
Алтайская поэтесса стала победительницей фестиваля "Пушкин в Британии" 7
13:01
Лыжный сезон на "Трассе здоровья" открыли в Барнауле: обзор Instagram 1
12:48
Шахта в Алтайском крае возобновила работу после задымления и эвакуации 1
12:34
Остаемся зимовать: как прошел лебединый праздник на Алтае 0
12:21
Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону 11
12:15
Интерьер вашей мечты: полезные советы по созданию 1
12:13
Интернет-ухажера судят на Алтае за разбой с угрозой оружием своей знакомой 0
12:02
Сборную РФ сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020 0
12:00
Знания и активность поощряются: для учащихся Политеха утверждены премии 0
11:53
"Каждый год 31 декабря": конкурс новогодних историй от Amic.ru 0
11:34
Посетитель кафе в Белокурихе надел чужую куртку поверх своей и скрылся 0
11:30
Гуру зимних каникул: как провести время школьного отдыха с пользой 0
11:21
Сотовая связь нового поколения появится в РФ к 2024 году 1
11:12
Плохая видимость: водителей предупреждают о метели на трассе под Барнаулом 0
11:06
Большой адронный коллайдер простоит без работы два года 1
10:51
Более 2000 кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря 0
10:33
Полиция в Сургуте задержала "ночных бабочек" из Алтайского края 10
10:22
Шнуров написал провокационные стихи о барнаульском планетарии 27
10:13
Эксперты рассказали о правильном расположении гирлянды на елке 3
10:04
В сеть "утекли" характеристики "Яндекс.Телефона" 7
10:00
Золотые руки: выявлены финалисты первого краевого конкурса учителей труда 0
09:48
Стоп-кадр. Новогодняя Елка в Барнауле: начало 4
09:34
Да будет свет: для барнаульцев подготовлен арсенал электротехники 0
09:23
Губернатор и спикер АКЗС поздравили юристов Алтая с праздником 1
09:16
Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление фанатов "Ленинграда" 9
09:07
Алтай потряхивает: в регионе зафиксирован новый подземный толчок 0
08:56
Алтайский край занял 73 место в рейтинге зарплат 16
08:39
Барнаул "встал" в девятибалльных пробках утром 3 декабря 0
08:22
Полмиллиона "тунеядцев" обнаружили в Белоруссии 0
08:18
Как 34-летний автомобиль из Барнаула покорил канадскую автовыставку 1
08:06
Рыжая и прекрасная: фото великолепной актрисы Джулианны Мур 18
07:50
Рокер и потомок Николая II: интересные факты о великом Оззи Осборне 12
07:34
Чиновников Алтайского края научили работать "антимонопольно" 2
07:19
Квартиру с сауной и подземным гаражом продают в Барнауле за 11 млн рублей 0
07:03
Новое заведение откроется на месте ресторана "Цицаки" в Барнауле 1
06:48
Не обязательно дерево: самые удивительные новогодние елки 4
06:32
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с мороза, снега и метелей 0
06:17
Удовлетворительно: Сергей Дугин поставил оценку очистке дворов в Барнауле 10
06:01
Борьба за экономичного клиента: что происходит на рынке сибирского ритейла 0
23:41
Названо возможное происхождение блестящего предмета на Марсе 2
22:14
Названы соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Евро-2020 0
21:32
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 6
20:16
Канадского бойца госпитализировали после боя с Гвоздиком 2
19:41
Порошенко заявил о планах России захватить Мариуполь и Бердянск 6
19:22
Российский борец через 10 лет получил золотую медаль Олимпиады 2008 года 2
18:44
От -28 до -8: погода в Алтайском крае на 3 декабря 0
18:15
Топилин анонсировал эксперимент по сокращению бедности в России 12
17:49
Алтайский музей Германа Титова вошел в десятку самых любимых музеев страны 0
17:04
"Елочка мне нравится?": бийский пенсионер матом ответил на вопрос о елочке 10
16:28
Барнаульцы жалуются на занесенные снегом светофоры и полосы стоп-линий 0
16:08
Комментатор из Алтайского края Михаил Меламед назван "Новым голосом спорта" 1
15:33
Автобус врезался в троллейбус на остановке в Барнауле из-за гололеда 0
15:11
Разбившимся в ДТП юным спортсменам власти отказались предоставить транспорт 0
14:46
Лучшие десерты и напитки сезона выбрали на "Алтайской зимовке" 0
14:11
Путин пообещал Аргентине помочь в строительстве 700 километров дороги 9
13:51
Новогодний городок обустроят в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской 3
13:21
Предложение Соловьева отменить визы для европейцев высмеяли в Сети 1
12:53
Джеки Чан рассказал, как во время ссоры с женой бросил сына через комнату 0
12:25
Сотни акул оккупировали знаменитый пляж в Таиланде 0
11:45
Момент наезда на пешехода на переходе в Барнауле попал на видео 28
11:21
Лукашенко считает, что Беларусь во главе с ним Западу "абсолютно не нужна" 0
10:42
Россия и Аргентина подписали соглашение в области мирного атома 0
10:17
Захарова ответила на запрет Киева посещать журналистам Крым 4
09:51
Путин отреагировал на сравнение России с "террористическими организациями" 1
09:25
Путин на G20 рисовал схемы, чтобы разъяснить ситуацию в Керченском проливе 0
08:56
Командующего Пятым флотом США обнаружили мертвым в Бахрейне 0
08:44
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма "Хантер Киллер" 2
07:50
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 41
07:34
Барнаульцев массово "завлекают" на Трассу Здоровья 10 путевками в Австрию 1
07:19
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 38
07:03
Двухуровневый пентхаус с террасой и сауной продают в Барнауле за 19,9 млн 2
06:48
Ангельская Люси Лью: фото экзотичной голливудской дивы 2
06:32
Чистые эмоции: дети и их реакция на подарки 0
06:17
Холодно, скользко и снежно: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Алтайский край остается аутсайдером по уровню зарплат в Сибири 7
23:34
Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка 0
22:22
Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными 0
21:28
Биоинженер из России создал в США роботов, способных находить рак 0
20:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего 0
19:49
Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды 31
19:19
СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани 0
18:44
От -32 до -13: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
18:02
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Аляске 1
17:40
Видео из VIP-камеры Цеповяза появилось в Сети: кресла и набор для чаепития 4
17:18
Призыв не пускать на Украину женщин оценили в Совете при президенте России 0
16:46
Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего 0
16:21
Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине 0
15:35
Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия" 12
15:01
Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца 0
14:44
Люди, птицы и Снегурочки: фотографии с "Алтайской зимовки" 0
14:18
Умер бывший президент США Джордж Буш - старший 0
13:34
Алтайский губернатор Виктор Томенко объяснил, зачем он стал единороссом 7
13:22
Жителям Алтайского края напомнили правила поведения на льду 0
12:32
"Еще больше объединит нас": Лоор о вступлении Томенко в "Единую Россию" 4
12:01
Алтайский губернатор Виктор Томенко заявил о вступлении в "Единую Россию" 5
11:42
Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 0
11:11
Алтайское село несколько дней проведет без воды и света из-за непогоды 1
10:46
Порошенко назвал необходимый уровень минимальной зарплаты на Украине 0
10:24
Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего 1
09:42
Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет 1
09:25
Быстрой езде на автомагистралях будут учить в автошколах 0
08:51
Вино и "чебуреки": СМИ рассказали о меню глав государств на саммите G20 0
08:34
Стало известно, когда должна заработать российская база на Луне 1
08:06
66 студентов и аспирантов получат премии от главы Барнаула в 2019 году 0
07:50
Вашингтон-град: интересные факты о столице Соединенных Штатов 2
07:34
Куда сходить в Барнауле в первые зимние выходные 0
07:19
Около 2000 новых случаев ВИЧ выявлено в Алтайском крае с начала 2018 года 1
07:03
Элитную квартиру с камином и видом на заречье продают в Барнауле за 15 млн 0
07:00
Танцы на льду и полеты в небе: чем удивит "Алтайская зимовка" в 2018 году 0
06:48
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 0
06:32
Красотки играют в хоккей: девушки с клюшками 0
06:17
Мороз со снегом, метелями и гололедом обещают в Алтайском крае 1 декабря 0
06:01
Площадь Сахарова закрывают для движения в центре Барнаула на полтора месяца 0
05:07
Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе 1
04:05
Noise MC устроит концерт на Украине, несмотря на запрет властей Киева 0
03:06
В Роскачестве объяснили, как обезопасить аккаунты в социальных сетях 0
02:09
Порошенко рассказал о "двух плохих новостях" для Путина 3
01:09
Опрос: россияне стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным 0
00:11
Билет на электричку в Москве можно будет "оплатить лицом" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.