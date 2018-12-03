Крафт-клуб М2 и Минобразования региона при поддержке сети гипермаркетов Формула М2, торговых марок "Тиккурила", "Текс" и "Hammer Flex" впервые в Алтайском крае проводят конкурс на звание лучшего школьного учителя технологии. Главная особенность мероприятия — состязаются в нем не сами учителя, а их ученики.
В течение октября и ноября 2018 года на страничку Крафт-клуба М2 пришло более 50 работ-заявок на участие в конкурсе. Школьникам вместе с их учителями нужно было подробно и с фотографиями описать изготовление выбранного ими столярного изделия. Некоторые из них поражали воображение своей сложностью: в частности, на изготовление фанерной совы учеником Родинского района ушло 142 детали!
Всего на конкурс пришло 25 работ из разных городов и районов Алтайского края, поэтому спор по поводу финалистов у жюри несколько затянулся. В итоге на финальном мероприятии в изготовлении крестовины для ёлки будут соревноваться представители Троицкого района, Заринска, Бийска и Барнаула. Судьи, представляющие Крафт-клуб М2 и Алтайский архитектурно-строительный колледж, в первую очередь будут оценивать соблюдение технологии и техники безопасности при производстве работ. Учителя технологии при этом смогут подсказывать своим ученикам, но не будут иметь права прикасаться к инструментам. Грамотность подсказок и консультаций также будет оцениваться.
Финальное мероприятие пройдет в пятницу, 7 декабря 2018 года, с 11:00 в Крафт-клубе М2 по адресу: Павловский тракт, 49/3. Все участники финала получат призы от спонсоров и дипломы.
Общественная столярная мастерская "Крафт-клуб М2"
г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3, 2 этаж
Тел: 8 800 775 9000
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