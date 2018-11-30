Фото: vk.com/incident22
Жители Барнаула в социальных сетях жалуются на бродячих собак, которые пугают людей — жертвой животных уже стал кот.
"В микрорайоне Спутник по адресу: Смородиновая, 20 стая бродячих собак загрызли кота", — отмечает автор заметки в паблике "Инцидент Барнаул". Также сообщается, что собаки ищут еду у мусорок и пугают людей.
Кроме того, подчеркивается, что неподалеку от этого места находится детский сад.
Комментарии
Срочно вызывайте ласкал из Ласки!!
людям бы мозги вставить, чтобы несли ответственность за животных и не бродили бы они по улицам.......недоразумения в человеческом обличии
16:44
Привет зоофилочка, ты опять будешь чесать про брошенных собачек?
эти собачки родились на улице, никто их не бросал
Давно пора прекратить движение по пути западной толерастности и вернуться к нормальной практике отлова и усыпления бродячих животных.
Не факт, что кота загрызли, без видео - не поспешу верить. А то сейчас сделают из них злобную ораву. За всю жизнь меня лично 2 раза собаки укусили, и то сторожевые на базах, без особого вреда по разу, правда исподтишка.