Фото: politonline.ru
Евросоюз подготовит изменения в санкции против РФ "в связи с подрывом суверенитета Украины". Соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов, пишет РИА Новости.
Ранее источник в структурах Евросоюза заявил журналистам, что Брюссель может расширить список санкций в качестве реакции на выборы в Донбассе.
В базе документов ЕС, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.
"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — сообщается в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.
Также в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Это также указывает на проработку санкций.
Агентство пишет, что отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.
Комментарии
Мария Бутина согласилась получить американское гражданство. Соответствующее ходатайство внесено спецслужбами США после того, как Бутина пошла на сотрудничество.
Гражданка Бутина, на защиту которой был брошен весь медиаресурс страны, останется жить в США.
Фееерично.
Ахахахахахахахаххахахахпхха)))))))))