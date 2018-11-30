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Порошенко закрыл въезд на Украину для российских мужчин

, ИА "Амител"
Киев пошел на этот шаг из-за угрозы "формирования частных армий РФ на территории Украины"

Фото: twitter.com

Въезд россиян в возрасте от 16 до 60 лет на Украину закрыт, напомнил глава государства Петр Порошенко. Ограничения коснутся лишь мужчин, исключения будут сделаны для "гуманитарных случаев", пишет "Интерфакс".

"Я бы усилил требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение", — заявил президент на совещании об усилении обороноспособности страны утром в пятницу, 30 ноября.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что на данный шаг Киев пошел в связи с угрозой "формирования частных армий РФ на территории Украины" и чтобы не позволить Москве проводить операции на Украине, как она "планировала еще в 2014 году".

Данные об ограничении пропуска подтвердил глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, который заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего россиян.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола", — сообщил Цигикал на совещании у Порошенко.

Агентство напоминает, что при этом еще весной 2014 года госпогранслужба Украины заявляла об ограничении въезда на территорию страны взрослым мужчинам-россиянам.

Напомним, отношения двух стран осложнились после инцидента в Керченском проливе. С 26 ноября на Украине действует военное положение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.11.2018 17:26
- гость -

Ну андрею макаревичу можно будет въехать вна украину.Ему и лет поболее 60-ти,да к тому же он член общественного совета Российского еврейского конгресса.

0  0
30.11.2018 17:30
Евгений

А если границу пересекает трансгендер?

0  0
30.11.2018 17:34
- гость -

17:26
совета Российского еврейского конгресса.

У тебя какие то проблемы с евреями?

0  0
30.11.2018 17:40
- гость -

К тому же макаревич ни какой-нибудь Шнур,чтоб в Севастополь просто так слётать.Макару нужно испросить милостливого разрешения у киевских властей.Но он не хочет прогибаться по изменчивый мир.Крым как стал украинским в 1954 году так должен украинским и остаться.В Российском еврейском конгрессе по этому вопросу есть чёткое мнение.

0  0
30.11.2018 17:46
- гость -

У меня с евреями нет никаких проблем.Есть небольшие расхождения в понятиях с некоторыми журналистами-финтифлюшками.В частности,какая выгода Путину в керченском "событии"?Для меня однозначно,что порошенко это организовали именно для своих целей.Причём с наущения американцев,которые им помыкают.

0  0
30.11.2018 18:00
- гость -

На эхе мац...,то есть на эхе москвы журналистам шибко не понравилось,что Путин 4 года назад решил защищать русских на Донбассе.

0  0
30.11.2018 18:30
- гость -

У петро на российско-украинской границе в регионе Донбасса всё схвачено.У него опаска,что российские мужчины от 16 до 60 лет,легально прибыв вна украину,смогут попасть в Донбасс с восточной стороны.

0  0
30.11.2018 18:32
- гость -

Как только Путин хоть немного ослабнет – начнется хаос
Отделятся национальные республики Северного Кавказа (они и так в составе России лишь формально) и Поволжья. Отделятся Сибирь и Дальний Восток, где местные элиты, не имеющие национальности, зато четко осознающие свои интересы, давно мечтают перестать делиться с федеральным центром. Начнется финансовый, энергетический и продовольственный коллапс.

Картинку распадающейся России мы можем наблюдать на примере ДНР и ЛНР. Масса независимых полевых командиров. Война всех против всех. Грабеж и насилие. Карикатурные персонажи и реальная смерть. Полное исчезновение экономики. Мародерство и отчаяние. И бесконечный поток желающих вырваться из этого ужаса.

Украина не готова к распаду России. Когда на наших границах будет сплошной хаос, когда на нас побегут десятки тысяч бандитов всех национальностей и миллионы беженцев, когда непонятно в чьих руках окажутся газовая труба и ядерное оружие – тогда будет поздно готовиться.

Поэтому Украине для защиты от России необходимы:
Стена "имени Коломойского";
Мощные пограничные силы"
Система быстрого развертывания гуманитарной помощи"
Энергетическая независимость"
Миграционная доктрина"
Всемерное развитие украинского языка как инструмента ассимиляции"

0  0
30.11.2018 18:42
- гость -

Петро опасается инфильтрации,всачивания,диффундирования,проникания, просасывания москалей от 16-ти до 60-ти лет на территорию украины в недружественных целях ожидения рядов настоящих украинских мужиков.

0  0
30.11.2018 18:49
- гость -

Украина не готова ))))
Украиной уже столько лет пользуют

0  0
30.11.2018 19:20
- гость -

Петруша, как протрезвеешь, вспомни как Керенский бежал с России и въезд теткам тоже запрети, а так же собакам, кошкам и птицам.

0  0
30.11.2018 19:24
- гость -

-Украина в положении.
-От кого?От американца или от русского?

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