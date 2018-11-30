Фото: photosight.ru
Движение перекрыли для всех видов транспорта на трассе "Бийск — Белокуриха" в Алтайском крае 30 ноября.
"По решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: "Бийск — Белокуриха" (с 6 по 64 километр)", — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В ГИБДД уточняют, что движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Напомним, 30 ноября ввиду неблагоприятной погоды Госавтоинспекция неоднократно обращалась к водителям с призывом воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге просьба обращаться по телефонам 112 и 101.
Комментарии
В Белокурихе все летает.
http://biysk-ok.ru/2018/11/30/fotozarisovka-belokurihu-nakryla-snezhnaja-metel/
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