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Девочка-подросток 16-ти лет из Горно-Алтайска подозревается в сбыте наркотических средств, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. "По версии следствия, 27.10.2018 16-летняя подозреваемая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), путем формирования "тайника закладки" возле одного из домов в Горно-Алтайске Республики Алтай, совершила незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство в крупном размере", — отмечают в СКР.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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