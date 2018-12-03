Борьба за экономичного клиента: что происходит на рынке сибирского ритейла

Сибирский рынок является очень перспективным с точки зрения развития как местных, так и федеральных сетей. В условиях высокой конкуренции ритейлерам приходится активнее бороться за клиента, в то время как многие покупатели продолжают экономить. Таковы нынешние реалии рынка розничной торговли. О них рассказали эксперты на V Сибирском форуме "Ритейл будущего", где собрались десятки экспертов торговой отрасли. Спикеры также поделились информацией о том, куда движется рынок торговли, будет ли он в дальнейшем расти и как изворачиваются ритейлеры в борьбе за покупателя.

Перспективный сибирский рынок

По словам менеджера по развитию регионального ритейлера Nielsen Марии Гараниной, на сегодняшний день сибирский рынок является одним из самых многообещающих направлений для крупных федеральных игроков в канале оффлайн.

Сибирский регион является наиболее привлекательным, так как Центральный и Северо-Западный региона максимально охвачены федеральными сетями. На Центральную Россию, согласно исследованию Nielsen, приходится порядка 34% денежного оборота торгового рынка. На Сибирский регион приходится 12% денежного оборота, на рынок Дальнего Востока — всего 3% денежного оборота (что связано с логистикой и уникальным ассортиментом, связанным с близостью Дальнего Востока с другими странами).

Растущий тренд

При этом Мария Гаранина отмечает, что тенденции рынка торговли являются растущими. Рынок восстанавливается и растет как в денежном, так и натуральном обороте.

Она добавила, что снижение денежного оборота зафиксировано в молочной отрасли. А вот заморозка и алкогольная продукции демонстрирует активный рост.

"Если мы посмотрим вглубь категорий, то мы поймем, что не так много товарных групп сегодня являются падающими. Молочная группа демонстрирует падение денежного оборота на 4%, также падает группа соусов и растительных масел, группа интимной гигиены и средств для бритья. Все остальные группы демонстрируют рост. Наиболее активный рост — в заморозке, в товарах для животных и в алкогольной группе. Эти тенденции сохраняются и в России и на Сибирском рынке", — рассказала Гаранина.

Супермаркеты вытеснили рынки

Еще одной ярко выраженной тенденцией современной торговли стало вытеснение гипермаркетами и супермаркетами магазинов, торгующих через прилавки.

"Канал современной торговли (супермаркеты и гипермаркеты — прим. Ред) растет от периода к периоду. Если мы посмотрим в целом по России, он занимает порядка 75% от всего денежного оборота всего рынка. Он выше на Северо-Западе, но если мы посмотрим на Санкт-Петербург, то этот город сам по себе является городом современном торговли, здесь не осталось торговли через прилавки и открытые рынков. Если мы посмотрим на Сибирь, то гипермаркеты и супермаркеты занимают примерно 68% рынка, за год прирост составил 4%. Действительно, через сетевую розницу проходит значительная часть оборота современного рынка. И безусловно, это тот канал, предпочтение которому отдает потребитель", — сообщила Гаранина.

Наступление федералов

Еще одним трендом стало давление на местные торговые сети со стороны федералов.

"В Сибири 22% рынка приходится на федеральные сети. В Новосибирске федеральные сети занимают 42% рынка. Новосибирск — уникальный город, в нем прекрасно себя чувствуют и федеральные, и локальные торговые сети. В Омске достаточно сильное давление федералов, там федеральные сети занимают 60% рынка. В Красноярске федеральные сети занимают 14% стоимостного оборота занимают федеральные сети. Там рынок держат две сети "Командор" и "Красный яр", — рассказала Мария Гаранина.

Россия по-прежнему в кризисе?

Еще одно любопытное исследование "Ритейл-бароментр" на форуме представила управляющий партнер Redis Business Class Ирина Шехалай. В исследовании приняли участие 100 респондентов.

За все три года что проводится исследование, ситуация на рынке торговли оставалась непростой. При этом рителеру удалось адаптироваться к новым условиям рынка. А вот покупатель с каждым годом ощущает себя все менее платежеспособными.

Тенденцию подтвердила и Мария Гаранина. Она подчеркнула, что порядка 80% россиян по-прежнему экономят и считают, что Россия находится в кризисе.

О кризисе говорят и сами представители бизнеса. В частности, 11% опрошенных считают, что в 2018 году бизнес находится в тяжелом состоянии. В 2017 году так считало 4%.

Наиболее уверенно чувствует себя сегмент бытовой техники и электроники. А вот спортивные и детские товары чувствуют себя не так твердо.

"Наиболее оптимистичными остаются представители сегмента бытовой техники и электроники. Достаточно неплохо себя чувствует E-commerce. Сегмент "красота и здоровье" тоже ощущает себя хорошо. Все знают про индекс красной помады, когда покупатель не может позволить себе что-то большое, то он может купить красную помаду и это удовлетворит его потребность в покупке. Непросто себя чувствуют спортивные и детские товары — хотя там не слишком большая доля респондентов", — поделилась результатами исследований Шехалай.

Нанотехнологии

В борьбе за покупателя ритейлеры придумывают, казалось бы, невозможные вещи. В ход идет использование искусственного интеллекта и даже чтение мыслей.

Руководитель департамента цифровых интерфейсов Tele2 Александр Толокольников рассказал о нескольких ресурсах, использование которых в будущем поможет ритейлеру выйти на передовые позиции по предпочтениям потребителя.

Первый ресурс — это голосовые интерфейсы. Взаимодействия с голосовыми помощниками вроде Siri и Алисы приведут к появлению множества способов их нативного продвижения услуг и товаров. В их использовании видят перспективу многие компании. Не отстает от тренда и Tele2.

Фото: Кирилл Чащин.

"Мы в Tele2 будем интегрировать голосовое управление в приложение, для того, чтобы упрощать взаимодействие с клиентом. Возможно, потом голосовой помощник появится и у нас на сайте, но мы сначала хотим посмотреть на отклик потребителя", — поделился планами Толокольников.

Еще один тренд, который активно используется современным обществом — это новые способы идентификации. Если раньше идентификацию проходили с помощью социальных сетей или почты, то сейчас все большему числу людей доступна биометрическая идентификация, как TouchID и FaceID.

"Мы решили не отставать и ввели сервис, с помощью которого можно купить SIM-карту, просто отсканировав свой паспорт. Несколько таких автоматов уже установлены в Москве. Для покупки SIM-карты в нашем автомате клиенту необходимо пройти идентификацию и принять условия абонентского договора", — рассказал он.

Активно работают компании и с искусственным интеллектом. В Tele2, к примеру, ведется внедрение чат-ботов.

"Это не то что было лет пять назад, когда ты пишешь боту, а он сообщает, что ответит тебе позже. Это вполне рабочие текстовые алгоритмы. Чат-бот уже есть у нас на сайте, и с ним наши действующие и потенциальные клиенты ведут вполне живые диалоги", — отметил Толокольников.

Угадайте, что я хочу

Одним из главного торгового тренда, безусловно, стала ориентированность на потребителя. Именно на вовлечение потребителя в ближайшем будущем и будут делать упор ритейлеры, считает Ирина Шехалай. К числу наиболее эффективных способов привлечь покупателя также является лояльность к клиенту, развитие промо (мероприятия, направленные на стимулирование клиента к покупке продукта — прим. Ред), развитие омниканальности, а также автоматизация бизнеса и развитие IT.

Помимо этого, можно утверждать, что потребитель хочет прикладывать к покупке все меньше усилий и ждет от ритейлеров, что они начнут угадывать его желания.

"В наших исследованиях часто звучит вопрос покупателя "Если я могу получить свежеиспеченную пиццу за час, то почему я должен ждать что-то другое дольше?". С этой историей активно работают на Западе. Там можно было заказать товар и получить его уже утром. Сейчас все дошло до того, что нужный продукт можно получить уже за два часа. К слову, Amazon разрабатывает систему так называемой упреждающей доставки. Звучит невероятно, но заказ доставляется еще до того, как он сделан. Фактически, это просто предиктивная работа", — рассуждает спикер.

По этому пути пошли и в Tele2. Там запускается услуга, с помощью которой за короткий срок SIM-карту покупателю сможет доставить таксист. Подобный проект готовят к пилотному тестированию в центральной части России.

"В нашем случае все проще, наш основной заказ в интернет-магазинах — это SIM-карты. Они маленькие, они не портятся. У нас можно будет сделать заказ, таксист доставит SIM-карту и пользователь сам ее регистрирует", — рассказал Толокольников.