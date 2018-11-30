Фото: АГУ
Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова вошел в десятку самых любимых музеев страны, сообщает Министерство культуры региона.
Всероссийское народное онлайн-голосование "Мой любимый музей", организованное при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходило впервые с 4 по 26 ноября. В голосовании приняли участие более 1600 российских музеев. Каждый посетитель портала "Культура. РФ" мог ежедневно голосовать за любимый музей.
В ходе голосования еженедельно публиковались промежуточные итоги, каждый желающий мог отследить рейтинги претендентов на победу. По итогам голосования Алтайский музей Германа Титова занял шестое место в десятке победителей. По условиям голосования первые десять музеев будут награждены дипломами Министерства культуры РФ на официальной церемонии в декабре 2018 года.
Комментарии