Фото: vk.com/barneos22
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП в Барнауле с участием автобуса, легковушки и двух пешеходов.
Напомним, инцидент произошел 30 ноября на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого. Автобус перед "зеброй" въехал в машину, а затем произошел наезд на пешеходов.
В пресс-службе ГИБДД сообщали, что в аварии пострадали два пешехода — 62-летний мужчина и 19-летняя девушка. Пострадавшим оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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