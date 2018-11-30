Фото: yifymovies.tv
Исследователи из Туринского университета в Италии назвали три фильма, которые сильнее всего повлияли на развитие искусства. Возглавила рейтинг лента "Волшебник страны Оз" 1939 года, пишет "Лента.ру", ссылаясь на журнал Applied Network Science.
На второй строчке оказалась первая лента саги "Звездные войны" — "Новая надежда" 1977 года, которую снял Джордж Лукас. Замыкает тройку лидеров фильм Альфреда Хичкока "Психо" 1960 года.
Авторы работы добавили, что "успешность фильма обычно измеряется по доходам от кассовых сборов или мнению профессиональных критиков. Такие меры, однако, могут быть подвержены внешним факторам, таким как реклама или тренды, и не демонстрируют влияние фильма на протяжении длительного отрезка времени".
Для исследования специалисты использовали киноресурс IMDb. Их задачей было измерение успеха фильма, учитывая то, как он повлиял на иные картины, которые вышли после его премьеры, как с точки зрения экономики, так и искусства.
Авторы отметили, что итоги их работы более актуальны для западной культуры, так как сайт фокусируется на западных кинолентах и актерах.
Комментарии
Самый великий фильм, полностью разворачивающий сознание- это "The Wall", по одноимённой опере Pink Floyd, Но это для людей с мозгом, а для остальных, конечно, "Волшебник страны Оззи"..