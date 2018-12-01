Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Морозную погоду со снегом и метелями прогнозируют синоптики в Алтайском крае в первый день зимы.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, на дорогах в этот день будет гололед.
Дневные температуры составят -12...-17 градусов, в северных районах до -22 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.
В Барнауле в начале дня снег, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет -15...-17 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
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