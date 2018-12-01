Фото: avito.ru
Двухуровневую квартиру площадью 195 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Уютная квартира в двух уровнях с видом на заречье. На первом уровне расположены прихожая, ванная комната, кухня-столовая, гостиная с настоящим камином на дровах и балконом, на втором — две спальни, балкон, хозяйственный блок, гардеробная, туалетная комната", — отмечает автор объявления.
Высота потолков в квартире составляет три метра.
Также продавец подчеркивает, что сам дом из красного кирпича построен по французскому проекту.
Закрытая придомовая территория с детской и спортивной площадкой, летним бассейном, зоной барбекю и выделенными машиноместами для жителей дома находится под охраной и круглосуточным наблюдением.
В стоимость квартиры входит встроенная мебель, а также подземный гаражный бокс площадью 25,2 квадратных метра (лифт с площадки этажа).
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