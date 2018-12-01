66 студентов, аспирантов и докторантов получат единовременные выплаты от главы Барнаула в 2019 году. Документ утвердили на заседании городской Думы в пятницу, 30 ноября.
Выплаты получат восемь студентов и три аспиранта Политехнического университета, семь студентов и один аспирант Госуниверситета, по шесть студентов из аграрного, медицинского, педагогического институтов, плюс один аспирант из аграрного, два аспиранта из медуниверситета, три аспиранта из "педа", два студента из РАНХиГС и один из БЮИ, один аспирант института культуры.
Также выплаты получат семь студентов профессиональных образовательных организаций Барнаула.
Назначены и четыре выплаты докторам: из АГУ, педагогического, политехнического университетов.
Выплата именная, устанавливается в качестве поощрения за особые достижения в учебной, научной деятельности и социальной поддержки. Чтобы её получить студенты должны иметь по итогам сессии не менее 90% отличных оценок и достижения в науки, аспиранты и докторанты — успешное обучение и участие в мероприятиях.
Студентам вузов выплачивается 16,8 тысяч рублей раз в год, студентам профессиональных образовательных организаций — 14,4 тысячи, аспирантам — 24 тысячи, докторантам — 60 тысяч рублей. Средства выделяются из городского бюджета.
Эта выплата — не новшество, она существует ещё с 90-х годов, но раньше выплачивалась ежемесячно, теперь одной суммой раз в год.
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